وزير الرياضة: نتعامل مع صلاح مثل ميسي ومارادونا وبيليه في بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الإدارة المصرية تتعامل مع محمد صلاح كنجم عالمي مثل ليونيل ميسي في الأرجنتين.

وفي حوار مع قناة "تن" قال أشرف صبحي :"نتعامل مع صلاح كما تتعامل الأرجنتين مع ميسي ومارادونا، والبرازيل مع بيليه، والبرتغال مع رونالدو يجب أن نمنحه هذا الاحترام نظراً لقيمته".

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وأضاف أشرف صبحي :"يجب أن نحترم حقوق محمد صلاح الاقتصادية ونتحدث مع وكيله لتلافي حدوث أي تضارب بين الرعاة".

وعن إمكانية مشاركة محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020 مع منتخب مصر قال وزير الرياضة :"ومن قال لا؟ من الوارد أن يحدث ذلك، لكننا لم نحصل على مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة بشأن هذا الأمر".

وعانى صلاح خلال فترة الاستعداد لكأس العالم 2018 من انتهاكات لحقوقه الاقتصادية والإعلانية، ولخصوصيته أثناء إقامته في معسكر المنتخب ما تسبب في ضجة بعد ذلك بدأت في الخفوت تدريجياً.