محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
وضع لايبزج الألماني قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه توتنهام الإنجليزي 1/ صفر، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر.
وسجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد لفريق لايبزج في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.
وبات لايبزج الأقرب للتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة، بفوزه خارج أرضه، حيث تقام مباراة الإياب في مدينة لايبزج الألمانية يوم العاشر من مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لايبزيج يهزم توتنهام في عقر داره ويضع قدما بربع نهائي أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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