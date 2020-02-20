مدير استاد القاهرة: جاهزون لاستقبال المباريات حتى نهاية مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد اللواء علي درويش، المدير التنفيذي لاستاد القاهرة، أن الملعب جاهز لاستضافة أي مباراة، حتى نهاية شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة 3 مباريات الفترة المقبلة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وقال درويش في تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" "استاد القاهرة سوف يستضيف قمة الأهلي والزمالك في الدوري يوم 24 بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشاكل".

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وتابع "أيضا استاد القاهرة جاهز لاستضافة مواجهة الأهلي وصنداونز وكذلك الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا وبحضور الجماهير".

وشدد "استاد القاهرة جاهز لاستضافة أي مباراة حتى نهاية شهر مارس المقبل، وبعد ذلك سيتم غلقه من أجل بعض الأعمال الخاصة بالبذور الصيفية".

واختتم علي درويش تصريحاته قائلا "بعد بطولة أمم أفريقيا تم غلق استاد القاهرة لبعض أعمال الصيانة".