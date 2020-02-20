عماد النحاس يطالب بتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه مع قرار تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 24 فبراير، لمصلحة الفريقين الأفريقية.

وتابع عماد النحاس في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "أشجع الأهلي وأتمنى فوزه في لقاء السوبر غدا وأتمنى خروج المباراة بالشكل الأمثل".

وأتم: "فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون ولكن الأمور المادية أفسدتها".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في تمام السابعة مساء غد الخميس، على ملعب استاد محمد بن زايد، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، في كأس السوبر المصري.