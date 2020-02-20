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جماهير الزمالك بالإمارات تعلن موعد التجمع غداً لمؤازرة الأبيض في السوبر

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أعلنت جماهير نادي الزمالك بالإمارات عن موعد وأماكن التجمع غداً قبل انطلاق لقاء السوبر أمام الأهلي، على ملعب محمد بن زايد، لمؤازرة الأبيض.
وتتحرك الجماهير بالعربات من اماكن تجمع

الباصات في كل إمارة، و أماكن التحرك في دبي امام نادي الوصل في تمام الساعة٣:٣٠ من الشارقة بتوقيت الإمارات وفي الساعة ٣:٠٠ امام نادي الشعب بعجمان والساعة ٢:٣٠ من امام نادي عجمان الرياضي بالعين والساعة ٣:٣٠ من منطقة القطارة.
وتحدد أن يكون التجمع في أول محطة ادنوك على طريق محمد بن زايد ، على أن يتزين الطريق باللون الأبيض.

 

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