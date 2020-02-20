جماهير الزمالك بالإمارات تعلن موعد التجمع غداً لمؤازرة الأبيض في السوبر

أعلنت جماهير نادي الزمالك بالإمارات عن موعد وأماكن التجمع غداً قبل انطلاق لقاء السوبر أمام الأهلي، على ملعب محمد بن زايد، لمؤازرة الأبيض.
وتتحرك الجماهير بالعربات من اماكن تجمع
وتحدد أن يكون التجمع في أول محطة ادنوك على طريق محمد بن زايد ، على أن يتزين الطريق باللون الأبيض.
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