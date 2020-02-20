طائرة سموحة للشباب تحت ١٧ سنة سنة تفوز على الزهور

فاز فريق سموحة للكرة الطائرة للشباب تحت ١٧ سنة على الزهور بنتيجة 3/0، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن مباريات بطولة الجمهورية .

يضم فريق سموحه كلا من : عمر علاء، محمد معتز ، عمر حسام ، سيف ايمن ، أدم ايمن ، عمر احمد ، يوسف مدحت ، يوسف

حلمى ، عمر عيد ، خالد مرجان ، عبد الله ممدوح ، يوسف هشام ، محمد وليد ، محمود سامى ، إبراهيم الجندى ، عمر برعى ، ياسين عمرو ، على عفيفي، حسام سعيد .