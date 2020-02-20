غداً .. إنطلاق بطولة الدوري العام للدراجات

تنطلق غداً بطولة الدوري العام للدراجات للاعبين 16-18سنة والمقرر لها ان تقام بمحافظ بورسعيد من 20 فبراير وتستمر حتي 22 فبراير الجاري. وتاتي البطولة لاختيار العناصر المميزه لمنتخب مصر للدراجات الذي يستعد للمشاركة في بطولة افريقيا في شهر ابريل المقبل والتي تنظمها موريشيوس وكان الاتحاد اقام بطولة الدوري العام للدراجات بمحافظة السويس للانسات والناشئات والتي استمرت من الخامس وحتى السابع من فبراير الجاري ثم اقامة بطولة الدوري العام للراجل والتي اقيمت خلال الفتره من 13فبراير واستمرت حتي 15فبراير. العام للدراجات بمحافظة السويس للانسات والناشئات والتي استمرت من الخامس وحتى السابع من فبراير الجاري ثم اقامة بطولة الدوري العام للراجل والتي اقيمت خلال الفتره من 13فبراير واستمرت حتي 15فبراير.

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