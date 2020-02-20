شاهد.. عبد الواحد السيد: الأهلي والزمالك في حالة معنوية ممتازة قبل السوبر

أكد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق، أن لاعبي الفريق الأبيض، على درجة عالية من التركيز قبل مواجهة الأهلي غداً الخميس، في كأس السوبر.
وقال السيد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "مباراة الأهلي قوية، ولا يمكن أن يقوم لاعبي الزمالك بالإستخفاف باللقاء على خلفية تحقيق السوبر الافريقي، وإلا فإنهم سيسقطونبكل تأكيد أمام النادي الأحمر".
وأردف "لاعبي الزمالك في حالة بدنية رائعة وظهر ذلك أمام الترجي، كما أن الفوز بالسوبر الافريقي جعلهم في حالة معنوية عالية، وكذلك الأمر بالنسبة للأهلي الذ حقق 15 إنتصار متتالي في الدوري وهو ما يجعلهنفسيًا في حالة جيدة للغاية".
وواصل "الحالة البدنية والنفسية من أهم عوامل الفوز والأمر متواجد لدى كلا الفريقين، ولكن من سيستطيع أن يكون مهيأ بشكل أكبر للمباراة سيكون أكثر قدرة على تحقيق الإنتصار".
واختتم "مع حالة الفريقين أعتقد أن المباراة قد تتجه لضربات الجزاء الترجيحية، فالمستوى متقارب، وما قد يجعل كفة فريق تميل هو أن يكون الطرف الأخر يقابله سوء توفيق أو ليس في يومه".
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