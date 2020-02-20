تقدم فريق أتلانتا الإيطالي على نظيره فالنسيا الإسباني بثنائية نظيفة، خلال الشوط الأول من المواجهة المقامة بين الفريقين على ملعب الأول، في إطار منافسات الذهاب لدور الـ 16 من بطولة

تقدم هانز هاتيبور بالهدف الأول للفريق الإيطالي عند الدقيقة 16، قبل أن يضاعف جوسيب إيليشيش، النتيجة لأتلانتا عند الدقيقة 42. الفريقين على ملعب الأول، في إطار منافسات الذهاب لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا تقدم هانز هاتيبور بالهدف الأول للفريق الإيطالي عند الدقيقة 16، قبل أن يضاعف جوسيب إيليشيش، النتيجة لأتلانتا عند الدقيقة 42.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلانتا يتقدم على فالنسيا بثنائية في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.