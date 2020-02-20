لايبزيج يفرض التعادل على توتنهام في الشوط الأول من مواجهة أبطال أوروبا

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة توتنهام الإنجليزي ونظيره لايبزيج الألماني، خلال المباراة المقامة على ملعب الأول في إطار منافسات الذهاب من دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت مجريات الشوط أفضلية للاعبي الفريق الألماني بالاستحواذ والرغبة في مباغتة توتنهام بأولى الأهداف، خاصة بعد الدقيقة 25 وتراجع لاعبي توتنهام بشكل لافت .
جاءت أخطر هجمات الشوط في الدقيقة19، عبر اللاعب كريستوفر نكونكو للفريق الألماني، بعد أن سدد من الجهة اليسرى كرة قوية، اصطدمت بدفاعات الفريق الإنجليزي في المرة الأولى، قبل أن يتسلمها اللاعب أنخلينو ويسدد مجدداً لكن الفرنسي الدولي لوريس حارس توتنهام تصدى للكرة بثبات.
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