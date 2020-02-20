مانشستر سيتي يتجاوز وست هام بثنائية

تجاوز مانشستر سيتي عقبة ضيفه وست هام اللندني بالتغلب عليه بهدفين دون رد الأربعاء في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأقيمت المباراة في ملعب الاتحاد وافتتح رودريغو هيرنانديز "رودري" التسجيل للفريق السماوي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف صانع ألعاب الفريق، البلجيكي الدولي كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 62.



بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى 54 نقطة بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر ومتقدماً بفارق 4 نقاط أمام ليستر سيتي الثالث.



وتواصلت الوضعية الصعبة لوست هام الملقب بالمطارق حيث تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.





المصدر: بي أن سبورت

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