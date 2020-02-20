رياضة | الكشف عن حقيقة الممر الشرفي فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة الممر الشرفي فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة طلب الجبلاية من النادي الأهلي الوقوف فى ممر شرفي لنادي الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته اليوم الخميس.

وتحدث أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، عن تطرق مسؤلي الجبلاية بشأن وقوف الأهلي في ممر شرفي للاعبي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي.

وتابع عبدالله في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "وقوف الأهلي في ممر شرفي للزمالك مسألة اختيارية، لم نتطرق لهذا الحديث فهو أمر يخص الأهلي إذا كان يرغب في ذلك"

وعن أنباء إقالة جمال الغندور: "أنباء رحيله غير صحيحة، فهو مستمر في عمله بشكل طبيعي".