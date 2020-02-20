رياضة | وزير الشباب والرياضة: محمد صلاح كيان إقتصادي وقدم الكثير للكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: محمد صلاح كيان إقتصادي وقدم الكثير للكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

واكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حوار خاص مع اسلام صادق على قناة ten أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اصبح كيان اقتصادي كبير لمصر لما يقدمه في ملاعب اوروبا وظهور اسمه بشكل مميز .

واشار الوزير اننا نتعامل مع صلاح معاملة خاصة جدا مثل تعامل الارجنتين مع ميسي ، والبرتغال مع كريستيانو رونالدو ، كونه لاعب مؤثر في المنتخب المصري وقدم الكثير والكثير لصالح الكرة المصرية خلال الفترة الاخيرة .

واكمل الدكتور أشرف صبحي ان محمد صلاح اصبح قيمة كبيرة للمصريين خاصة بعد وصوله للعالميه خلال السنوات الماضية ومنافسته على افضل لاعب في العالم بجانب ميسي ورونالدو .