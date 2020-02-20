رياضة | لايبزيج يعود بفوز ثمين ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج يعود بفوز ثمين ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق لايبزج الألماني بفوز ثمين أمام مضيفه توتنهام بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهده ملعب توتنهام بمدينة لندن.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر من ركلة جزاء، إحتسبها حكم المباراة التركي سيونيت تشاكير في الدقيقة 58.

دفع جوزيه مورينيو ثمن دخوله الماراة بتشكيل خاطئ، بالإعتماد على الصفقة الجديدة للفريق جيدسون فيرنانديز للمرة الأولى أمام فريق شرس يمتلك قدرات بدنية عالية.

سيطر الضيف الألماني على معظم مجريات شوط المباراة الأول، وأضاع نجومه عدة فرص كانت كفيله بمنح التقدم لفريق يورجن ناجلزمان.

Advertisements

تواصلت سيطرة لايبزج في الشوط الثاني، إلى أن إحتسب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 58، ترجمها فيرنر بنجاح، مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

حاول مورينيو تصحيح أخطائه في التشكيل، فدفع بالثنائي إيريك لاميلا وتانجي ندومبيلي، بدلاً من ديلي ألي وجيدسون فيرننانديز.

فشلت مساعي توتنهام في إدارك التعادل، في الوقت الذي كاد نجوم لايبزج أن يعززوا هدفهم ويصعبوا من مهمة مباراة العودة، ليتنهي اللقاء بفوز لايبزج بهدف نظيف.

سجل لاعبو لايبزج نسبة إستحواذ بلغت 58%، وسددوا 16 كرة منها 5 على المرمى، في الوقت الذي سدد فيه لاعبوا توتنهام 10 كرات منها 4 على المرمى.