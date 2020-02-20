رياضة | 3 انتصارات وإخفاقات بالجملة.. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 انتصارات وإخفاقات بالجملة.. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة الجماهير المصرية، صوب القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مساء الخميس، ضمن منافسات كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها على الأراضي الإماراتية، لذلك نوضح لكم تاريخ مشاركات الزمالك في كأس السوبر المصري.

وشهدت مشاركات الزمالك في بطولة السوبر المصري، الخسارة في 6 مواجهات مع وجود 3 انتصارات، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مشاركات الفارس الأبيض في البطولة سواء تتويجاته أو إخفاقاته.

انتصارات الزمالك في كأس السوبر المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز في 3 مواجهات، جاءت نتائجها كالتالي:

وفي موسم 2001 - 2002، حقق الزمالك الفوز في أول نسخة بالبطولة على حساب غزل المحلة، بعد فوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، تناوب على تسجيل هدفي القلعة البيضاء، عن طريق حازم إمام، وحسام حسن.

وفي موسم 2002 - 2003، حقق الزمالك اللقب الثاني على التوالي في كأس السوبر المصري، بعد تحقيق الفوز على المقاولون العرب، بهدف دون رد، سجله أسامه نبيه في الوقت الإضافي.

وفي موسم 2016 - 2017، تمكن الزمالك من حصد اللقب الثالث له في البطولة، بعد تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

اخفاقات الزمالك في كأس السوبر المصري

سقط نادي الزمالك في فخ الخسارة ببطولة كأس السوبر المصري خلال 6 مباريات، ليفقد على أثرها اللقب، وجاءت نتائجها كالتالي:

وفي موسم 2003 - 2004، تلقى الزمالك الخسارة الأولى في بطولة كأس السوبر، عندما سقط أمام غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي.

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وفي موسم 2004 - 2005، سقط الزمالك للموسم الثاني على التوالي أمام نظيره المقاولون العرب، بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تناوب على تسجيل هدفي الفارس الأبيض نجم الفريق مدحت عبد الهادي.

وفي موسم 2008 - 2009، تلقى الزمالك الخسارة الثالثة في بطولة السوبر أمام غريمه التقليدي الأهلي، بعدما حقق الأخير الفوز، بهدفين دون رد.

وفي موسم 2014 - 2015، سقط الزمالك للمرة الرابعة في بطولة السوبر أمام الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي بينهما.

وفي موسم 2015 - 2016، تلقى الزمالك الخسارة الخامسة في البطولة، حيث جاءت أمام النادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل هدفي الفارس الأبيض كلا من عمر جابر، ومحمود عبد المنعم كهربا.

وفي موسم 2018 - 2019، سقط الزمالك للمرة السادسة في البطولة، بعدما حقق الأهلي الفوز على الفارس الأبيض، بنتيجة 3-2، حيث أحرز هدفي القلعة البيضاء محمود علاء.

أرقام الزمالك في كأس السوبر المصري

سجل الزمالك 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 13 هدف، وويعد كلا من مدحت عبدالهادي ومحمود علاء هدافي الفريق في البطولة برصيد "هدفين".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في إطار بطولة كأس السوبر المصري، يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس، والخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، وستذاع المباراة أيضًا على قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت"، حيث يسبقها استديو تحليلي خاص في كلتا القناتين.