رياضة | مانشستر سيتي يهزم وست هام بثنائية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم وست هام بثنائية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رودري هدف فريق مانشستر سيتي الأول في الشوط الأول، بينما أحرز اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين هدف الفريق الثاني في المباراة.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 عن فريق ليفربول صاحب الصدارة.

يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي خلال النسختين الماضيتين مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.