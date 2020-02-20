رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 19 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي باريس سان جيرمان للتعاقد مع كورتوا حارس مرمى الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هل يرحل هدف ريال مدريد عن باريس سان جيرمان ؟

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان نجح إلى حد ما في احتواء خلافاته مع الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق والتي أصبحت حديث الصحف الرياضية الفرنسية في الفترة الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك تخشى إدارة باريس سان جيرمان رحيل مبابي عن صفوفه في نهاية الموسم بسبب عدم ارتياحه للطريقة التي يعامل بها من طرف المدير الفني الألماني.



وقال المحلل الرياضي رافاييل دوميناش المختص في شئون باريس سان جيرمان في حوار لموقع سبورت 1 الألماني :" مبابي لا تروقه المعاملة الخاصة التي يحظى بها من طرف توخيل بسبب سنه الصغير".



وأضاف : "لديه شعور بأنه يعامل بطريقة تختلف عن تلك التي يتم التعامل بها مع زميله في الفريق نيمار وباقي نجوم الكرة الكبار في العالم".



واختتم دوميناش تصريحاته قائلاً: "مبابي يرى أن توخيل يتعامل معه وكأنه أحد لاعبي الفئات الصغرى".



وانضم مبابي في 2017 إلى باريس سان جيرمان وعمره لا يتعدى 18 عامًا قادما من موناكو وتمكن من فرض نفسه على تشكيلة الفريق الأساسية، حيث تمكن من تسجيل 84 هدفاً وصنع 48 هدف متفوقا على زميله البرازيلي نيمار الذي التحق في نفس الوقت بالفريق الفرنسي وتمكن من تسجيل 67 هدفا وصنع 39 هدف.



وقال دوميناش في تصريحات لقناة كنال بلس الفرنسية :" توخيل لا يريد إلا الأفضل لمبابي لكن تغيير كيليان في العديد من المباريات يتم تأويله بشكل خاطئ. أعتقد أن توخيل يسعى إلى حماية مبابي لكن هذا الأخير لا يريد أن يحظى بهذه الحماية".

- ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني موافقة على التخلي عن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى احتمالية رحيل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري.



وكشفت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لن يمانع في رحيل مودريتش في الصيف القادم إذا طلب ذلك وفي حالة وصول عرض مناس لضمه.



وأكدت الشبكة أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أن مودريتش قدم كل شئ للفريق لذلك لن يمانع النادي في رحيله في نهاية الموسم الجاري إذا كان يرغب في ذلك.



وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.



ويوجد العديد من الاندية التي ترغب في التعاقد مع مودريتش في الصيف القادم في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ريال مدريد أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

- باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من ريال مدريد

أظهر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وأكدت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد في الصيف القادم.



وأشارت الشبكة إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يضع كورتوا على رأس قائمة أولوياته في نهاية الموسم الجاري.



وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي ريال مدريد يرفض نهائيا فكرة بيع كورتوا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة النادي له.



يذكر أن تيبو كورتوا كان قد انضم إلى صفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2018 قادما من صفوف نادي ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2024.

- المصائب لاتأتي فرادى.. إصابة نجمي ريال مدريد قبل موقعة ليفانتي

غادر ثنائي فريق ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل والصربي لوكا يوفيتش مران الفريق اليوم، إستعداداً لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ثنائي الفريق غادر المران بسبب الشكوى من بعض الآلام في المعدة.



وقام الفريق الطبي للنادي الملكي بإجراء فحوصات طبية بمركز "فالديبيباس" الخاص بريال مدريد، قبل أن يغادرا أرضية الملعب.



وأضافت ماركا أن الثنائي سيعود لتدريبات الفريق بشكل طبيعي يوم السبت المقبل، إستعداداً للقاء ليفانتي.

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ومن جهة أخرى، واصل الثنائي ماركو أسينسيو وماريانو دياز تدريباتهما المنفردة بالكرة، استعداداً للعودة للملاعب مرة أخرى.

- مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

أظهر نادي ريال مدريد الإسباني موافقة على التخلي عن واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى احتمالية رحيل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد عن صفوف فريقه في نهاية الموسم الجاري.



وكشفت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد لن يمانع في رحيل مودريتش في الصيف القادم إذا طلب ذلك وفي حالة وصول عرض مناس لضمه.



وأكدت الشبكة أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أن مودريتش قدم كل شئ للفريق لذلك لن يمانع النادي في رحيله في نهاية الموسم الجاري إذا كان يرغب في ذلك.



وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.



ويوجد العديد من الاندية التي ترغب في التعاقد مع مودريتش في الصيف القادم في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ريال مدريد أبرزها نادي إنتر ميلان الإيطالي ونادي إنتر ميامي الأمريكي.

- حكيمي يحسم موقفه من العودة لريال مدريد

اعترف المغربي أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند، بأن مستقبله لم يحسم بعد، وأنه قد يوقع عقدا نهائيا مع النادي الألماني، الذي يلعب له معارا من ريال مدريد.



وتألق حكيمي خلال فوز دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان (2/1)، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، مواصلا عروضه الجيدة.



ويتطلع حكيمي إلى مواصلة التطور، والمزيد من المشاركة في المباريات، حيث أبدى تقبلا لاحتمالات عدم عودته إلى ريال مدريد، مع انتهاء إعارته في الصيف المقبل.



وقال حكيمي، خلال تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء: "كل شيء يمكن أن يحدث في حزيران/يونيو، لكننا سننتظر ونرى ماذا سيحمل الصيف".



وأضاف: "ما أفكر فيه هو أنني أريد المشاركة ومواصلة التطور.. وهنا في ألمانيا يمنحونني هذه الفرصة".

- فان دي بيك يعرض نفسه على ريال مدريد

عرض الهولندي فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس الهولندي خدماته على ريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



واشار موقع "le10sport" الفرنسي إلى أن فان دي بيك لاعب وسط فريق أياكس ينوي الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



واضاف الموقع، أن قرار فان دي بيك بالرحيل عن أياكس هو مغازلة كبيرة لريال مدريد والذي سعي وراء اللاعب لضمه في يناير الماضي.



واكد الموقع على أن ريال مدريد بات عليه تحديد موقفه سواء بالتمسك بضم اللاعب وحسم الصفقة أو التخلي عن فكرة ضمه حتي يرحل لفريق آخر.



ويعد فان دي بيك واحد من اللاعبين المرحب بهم بشدة من بيريز رئيس ريال مدريد والذي اقترح اسمه في الصيف الماضي على زين الدين زيدان بدلاً من صفقة بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

- موراتا يتجاهل برشلونة وريال مدريد

أكد الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يخشى مواجهة يوفنتوس الإيطالي في الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



وأوضح أن يوفنتوس يبقى أحد المرشحين الأوائل لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، لذلك يأمل في تجنب مواجهة البيانكونيري.



وتأهل يوفنتوس وأتلتيكو عن المجموعة الرابعة لدور المجموعات، حيث تعادل الفريقان في مدريد، بينما فاز اليوفي في إيطاليا.



وحقق أتلتيكو الفوز على ليفربول بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بينما من المنتظر أن يواجه يوفنتوس نظيره ليون الأسبوع المقبل.



وقال موراتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا: "أعتقد أن ليفربول ويوفنتوس هما الأفضل.. أفضل عدم مواجهة يوفنتوس مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا".



وتابع: "أعتقد أن يوفنتوس وليفربول وباريس سان جيرمان هم المرشحون الأبرز لتحقيق اللقب، لكن لا شيء مؤكد في دوري الأبطال".