رياضة | مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالمباراة التي ستقام على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : جونيور أجاي.