رياضة | مجلس إدارة الألومنيوم يجتمع باللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس إدارة الألومنيوم يجتمع باللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مساء اليوم الاربعاء، المهندس محمود سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للالومنيوم، بلاعبي فريق الكرة بالنادي، والجهاز الفني.

جاء الاجتماع في حضور مجلس إدارة النادي، وجميع اللاعبين والجهاز الفني لفريق الدرجة الأولى، والذي ساده جو من المودة.

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وشهد الاجتماع حضور مجلس الإدارة باكمله والذي ضم كلا من:مهندس رأفت الفولي، رئيس قطاعات المصانع ونائب رئيس مجلس الاداره، والمهندس محمد غريب رئيس قطاعات الهندسيه، والمحاسب خالد فراج، رئيس القطاعات الاداريه والخدمات، والمهندس عبد الفضيل محي الدين

رئيس القطاعات الفنيه، والمهندس احمد عبد المجيد مدير إدارة الإنتاج، والمحاسب إسلام الصاوى، مدير اداره بالماليه

والاستاذ احمد سعد الدين، نائب رئيس نقابه العاملين بالشركة، وصلاح صالح، مدير عام النادي.

وقال صلاح صالح في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" إن اجتماع مجلس إدارة النادي، بفريق الكرة هدفه المسانده والتشجيع والتحفيز، لللعودة الانتصارات، وتحقيق الفوز في مباراة الفريق الهامة أمام البنك الاهلي، التي تعد نقطة التحول للفريق نحو العودة للمنافسة بقوة علي الصعود للدوري الممتاز.

يذكر ان فريق الالومنيوم، يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد29 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي صدارة المجموعة برصيد32 نقطة.