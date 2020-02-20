رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020: فايلر يُحرج كارتيرون.. صدمة للجوكر قبل السوبر.. حقيقة خناقة رمضان صبحي وكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020: فايلر يُحرج كارتيرون.. صدمة للجوكر قبل السوبر.. حقيقة خناقة رمضان صبحي وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 19 / 2 / 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، وأبرزها غياب نجم الفريق عن لقاء السوبر المصري أمام الزمالك غدا الخميس.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء:

نشرة أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020

رسميًا.. رمضان صبحي خارج مباراة السوبر المصري أمام الزمالك

تحدث المدير الفنى للنادى الأهلى، رينيه فايلر عن موقف رمضان صبحى، لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في السوبر المصرى أمام الزمالك المقرر لها غدا الخميس في الإمارات.

وخلال المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قال فايلر: "رمضان صبحى سيغيب عن مباراة السوبر أمام الزمالك وذلك لعدم تعافيه بالكامل من الإصابة".

وتابع المدرب السويسري: " رمضان صبحى شارك فى جزء من تدريبات الأهلى الأخيرة، لكنه لن يلحق بالسوبر لعدم تعافيه جيداً من إصابة العضلة الخلفية.

ويسعى الأهلى لتجهيز رمضان صبحى قبل مباراة دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز المقرر لها 29 فبراير الجارى على ملعب القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إحراج للفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قبل خوض لقاء السوبر المصري يوم غد .

ويلتقى الأهلي يوم غد الخميس أمام الزمالك على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية بلقاء السوبر المصري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عن مواجهة كارتيرون: مع احترامي الكامل لمدرب الزمالك كارتيرون ولكنني لن أواجه مدرب فقط، سوف أتعامل مع 11 لاعب وأفكر في الفريق بالكامل.

واضاف فايلر: مباراة السوبر له حسابات مختلفة عن الدوري وعن دوري أبطال إفريقيا، قمنا بالاستعداد الجيد لهذه المباراة وسنحاول الحصول على شئ إيجابي.

وعن تشكيلة السوبر قال: بالطبع لن أستطيع الكشف عن التشكيلة، ولكننا سنختار أفضل 11 لاعب في التشكيلة الاساسية.

وواصل فايلر: أفشة جاهز لمواجهة الزمالك في السوبر أما رمضان صبحي لن يتواجد معنا لأنه ليس جاهز للمشاركة في اللقاء

أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء

فايلر يصدم أحمد فتحي قبل السوبر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بخدمات محمد هاني بشكل أساسي، في الجبهة اليمنى خلال مباراة الزمالك على لقب السوبر المصري.

ويأتي قرار فايلر، لرغبته في استغلال انطلاقات اللاعب الشاب هجوميًا، واستغلال المساحات التي سيتركها محمد عبدالشافي ظهير أيسر المارد الأبيض والتي يمكن استغلالها.

من ناحية أخرى، يفضل المدرب السويسري الإبقاء على أحمد فتحي بمقاعد البدلاء، على أن يتم الاستعانة به حسب مجريات المباراة، وإغلاق المساحات على الخط الأمامي للمنافس.

ومن المنتظر أن يختتم الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد، استعدادًا للقمة المرتقبة والتي ينتظرها جموع الشعب العربي.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء غدٍ الخميس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري.

Advertisements

الأهلي يتفوق على الزمالك في التصنيف العالمي قبل مباراة السوبر

حافظ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ترتيبه الشهري على المستوى العالمي، بينما نجح الزمالك في التقدم مركزين حسب تصنيفات موقع "clubworldranking العالمي".

وتصدر النادي الأهلي ترتيب الأندية المصرية والإفريقية خلال التصنيف الشهري لأندية العالم، فيما جاء الزمالك ثانيًا بالمستوى المحلي وثالثًا على المستوى الإفريقي.

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

أبدى مسؤولو النادي الأهلي، رفضهم إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هامش مباراة الفريقين بكأس السوبر المصري.

وتلقى النادي الأهلي، في وقت سابق اقتراحًا من اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري، بالوقوف ممر شرفي قبل مباراة الفريقين، عقب حصول الفارس الأبيض على بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بالإضافة إلى نبذ التعصب.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الانصياع وراء تعليمات الاتحاد المصري باعتبار أن الأمر غير إلزاميًا وان البطولة تختلف عن غيرها.

وأكدت بعثة الأهلي أنه سيتم عمل ممر شرفي في حالة وحيدة، وهي بعد المباراة وعند فوز المارد الأحمر بالسوبر، سيقوم اللاعبين بعمل ممر شرفي يمر منه لاعبو الزمالك لاستلام الميداليات الفضية.

تعرف على اخبار الأهلي اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وجود مشادة بين رمضان صبحي نجم الفريق وزميله محمود كهربا، قبل موقعة الزمالك المرتقبة، غدا الخميس، في مباراة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، غدا الخميس، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، في السوبر المصري.

وأكد المصدر، انه لاصحة لهذه الشائعات، مشيرا إلى أن رمضان صبحي يخوض تدريبات منفردة في مران الفريق، ولن يدخل في مشادة مع أي لاعب من زملائه كما يتردد.

وتابع المصدر، ان فايلر قرر استبعاد رمضان صبحي من اللقاء، خوفا من تجدد إصابته وحرصا على عودته بشكل سليم 100%، خاصة وأن الفريق يخوض لقاء قوي أمام صن دوانز نهاية الشهر الجاري.

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع نظيره فريق الزمالك مساء غدًا الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي، على لقب كأس السوبر المصري.

واستقر السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، على ملامح تشكيل الأحمر أمام الزمالك.

ومن خلال المران الأخير فمن المتوقع أن يدفع فايلر بكل من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول في الدفاع.

أليو ديانج – عمرو السولية- جيرالدو – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات في الوسط.

جونيور أجايي في الهجوم.