شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يُشعل الصراع على المقاعد الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل فوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2/0 على تشيلسى، الصراع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على المركز الرابع المؤهل لدورى أبطال أوروبا في تناقض مع صراع القمة مع اقتراب ليفربول من ضمان التتويج مبكرًا باللقب.

وأكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق اليونايتد، وفرانك لامبارد، مدرب تشيلسى، أن تركيز كل منهما ينصب على التأهل لدورى الأبطال مع بقاء حوالى ثلث مباريات الموسم.

وقال سولشاير إنه بعدما حقق فوزه الأول في الدورى منذ أكثر من شهر بفضل هدفى مارسيال وهارى ماجواير «نريد أن نظهر في دورى الأبطال العام المقبل، ومنحنا أنفسنا فرصة بهذه النتيجة».

ولايزال تشيلسى يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة لكنه يتقدم بنقطة واحدة على غريمه اللندنى توتنهام هوتسبير قبل مباراتهما معا يوم السبت المقبل.

ويملك شيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد 39 و38 نقطة على الترتيب، مقابل 36 نقطة لكل من وولفرهامبتون وإيفرتون.

وتحسر لامبارد، الذي فاز فريقه مرتين فقط في آخر ثمانى مباريات، مرة أخرى على إهدار الفرص، وقال إنه يجب التخلص من هذه الحالة.

وقال لامبارد: «نحن في المركز الرابع والأمر بأيدينا. تقلص الفارق لكن لم يتوقع أحد تقريبا أن نحتل تلك المرتبة في هذه المرحلة من الموسم، لهذا فقد بدأ الصراع الآن».

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ورفض لامبارد وسولشاير التطرق إلى إمكانية الاستفادة من معاقبة مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى بحرمانه من المشاركات الأوروبية لموسمين لأنه في حال تنفيذ ذلك سيتأهل خامس الدورى لدورى الأبطال.

وفرض الاتحاد الأوروبى (يويفا) هذه العقوبة على سيتى إضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو (32.51 مليون دولار) بسبب مخالفة لوائح اللعب المالى النظيف. وسيتقدم سيتى بطعن ضد العقوبة.

على جانب آخر، رد مينو رايولا، وكيل بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، على أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للفريق، بشأن تصريحات النرويجى الأخيرة عن اللاعب الفرنسى.

وقال سولشاير، خلال تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى: «بوجبا لاعب ملك لمانشستر يونايتد وليس لوكيله»، وجاء ذلك بعدما صرح رايولا بأن اللاعب لا يمانع في العودة ليوفنتوس.

وغاب بوجبا (26 عامًا) عن معظم مباريات الموسم الحالى بسبب إصابة في الكاحل، في الوقت الذي لايزال مرتبطًا فيه بالرحيل عن أولد ترافورد.

وكتب رايولا عبر حسابه على «إنستجرام»: «بول ليس ملكًا لى، وبالتأكيد ليس ملكًا لسولشاير، بوجبا لبوجبا فقط».

وأضاف: «لكن قبل أن يصدر سولشاير تعليقات حول أشياء مثل هذه، فيجب عليه أن يطلع نفسه بشكل أفضل على محتوى ما قيل».

وتابع: «أنا مواطن حر يمكنه التفكير والتعبير عن أفكاره، حتى الآن ربما كنت لطيفًا معه، يجب أن يتذكر سولشاير تصريحات بول في الصيف».

وأكمل: «أعتقد أن سولشاير قد يكون محبطًا لأسباب أخرى، وهو الآن يخلط القضايا ببعضها، و«لدى سولشاير أشياء أخرى تدعو للقلق».