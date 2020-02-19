شكرا لقرائتكم خبر عن «ثيم»: أحب الملاعب الترابية.. مثل العودة للمنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق النمساوى دومينيك ثيم في بطولة أستراليا المفتوحة، بالوصول إلى المباراة النهائية، وأثبت قدرته على إظهار أفضل ما لديه على أي أرضية، والآن بات مستعدًا للعودة إلى أرضيته الترابية المفضلة، عند المشاركة في بطولة ريو هذا الأسبوع.

ويشارك ثيم في بطولة ريو فئة 500 نقطة هذا الأسبوع، وهو المصنف الأول على البطولة، ويستهل مشواره بمواجهة فيلبى ألفيز المشارك ببطاقة دعوة.

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ويشارك النمساوى في فترة البطولات اللاتينية للموسم الخامس على التوالى، وأثبت أن اللعب على الملاعب الترابية، لا يعيق تحضيره للمشاركة من جديد على الملاعب الصلبة في بطولتى إنديان ويلز وميامى للأساتذة الشهر المقبل.

وفى هذا الشأن، قال ثيم بحسب ما نقل موقع رابطة محترفى التنس: «بالنسبة لى، لا توجد مشكلة من اللعب على الملاعب الترابية لأسبوع أو أسبوعين ومن ثم العودة للملاعب الصلبة من جديد، فالعودة إلى الملاعب الترابية مثل العودة إلى المنزل».

وأضاف: «أحب الأرضية الترابية وأحب أمريكا الجنوبية التي تتميز بأجواء مختلفة تمامًا، أملك خبرة كبيرة، حيث سبق أن توجت باللقب هنا، وبلقب بطولة بوينس آيرس مرتين، وبالتالى من السهل العودة إلى هنا».

وتابع: «أشعر بالرضا تجاه المستوى الذي قدمته في ملبورن (أستراليا المفتوحة) فعلى مدار أسبوعين تغلبت على 3 لاعبين من المصنفين العشر الأوائل عالميًا، وخسرت أمام نوفاك ديوكوفيتش بمجموعة فاصلة، نعم شعرت بالإحباط الكبير حينها، ولكن مع مرور الوقت، يمكننى إدراك أنها كانت بطولة رائعة، وبداية مثالية للموسم، وأرغب في الحفاظ على هذا المستوى».