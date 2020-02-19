شكرا لقرائتكم خبر عن غضب جماهيرى ومطالب برحيل «ديسابر» من الوداد المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتفعت أصوات الجماهير المطالبة بإقالة المدير الفنى للوداد المغربى سيباستيان ديسابر، بسبب سوء نتائج الفريق منذ توليه مسؤولية الجهاز الفنى قبل شهر، حيث عجز الفرسان الحمر عن مواصلة السير على درب الانتصارات محلياً وعربياً، وأضاعوا فرصة التربع فى صدارة الدورى المغربى، بخسارة 5 نقاط فى آخر مباراتين على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، كما بات المردود الفنى باهتا وضعيفا.

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وفاز الوداد مع ديسابر مرتين من أصل 5 لقاءات لعبها، إذ فاز على اتحاد الجزائر وخسر من صن داونز الجنوب إفريقى بدورى الأبطال، وانتصر على سريع وادى زم وتعادل أمام الفتح الرباطى وانهزم ضد الدفاع الجديدى بالدورى المغربى، وهى النتائج التى وصفها الجمهور الأحمر بالكارثية، فى التدعيمات العديدة فى الفريق وتواجد 3 لاعبين فى كل مركز، وغياب اللمسة التكتيكية والفنية للمدرب على الخطة، وتراجع الحماس والقتالية وهشاشة المنظومة الدفاعية، الشىء الذى جعل جماهير الوداد تطالب بفسخ التعاقد مع ديسابر، تفاديًا للعواقب الوخيمة واحتمال خروج النادى بصفر لقب هذا الموسم.

ويتعرض المدير الفنى الفرنسى لاحتجاجات الجماهير إلى جانب الأصوات الغاضبة والداعية لرحيله، ورغم ذلك يحرص على استكمال مهمته بهدوء وتركيز، متفهماً ردة فعل الجمهور ومطالباً بالقليل من الصبر لاستعادة اللاعبين المصابين، وقال بعد الهزيمة الأخيرة والمفاجئة بالميدان أمام الجديدى: «نعانى من الإرهاق والتعب وهذا يؤثر علينا بشكل واضح، لا نلعب بكل أوراقنا ونشكو غيابات مهمة فى جميع الخطوط، خصوصا الهجوم حيث تغيب الحلول الفردية، كما أن بعض اللاعبين لا يؤدون بشكل جيد ولا يستغلون الثقة التى نمنحها لهم، عموماً سنستعيد خدمات الحداد وأووك وآخرين بداية من هذا الأسبوع وسنصلح الأخطاء المرتكبة لنعود للمسار الصحيح والمعهود».

وكشفت صحيفة «المنتخب» المغربية أن هناك انشقاقاً داخلياً وصراعات بين بعض اللاعبين وديسابر، والذين لم يتقبلوا طريقة عمل المدرب الفرنسى ودخلوا معه فى خلافات أكثر من مرة، وهو ما كشف عنه اللاعب يحيى جبران بتصريح غامض، أكد فيه أن مسؤولية تراجع النتائج لا يتحملها اللاعبون وإنما طرف آخر، الشىء الذى رفض ديسابر التعليق عليه، مؤكداً أنه لم يفهم من المقصود بخطاب جبران، فى وقت يحاول فيه البعض منهم العميد إبراهيم النقاش وعبداللطيف نوصير إخماد الحريق المندلع داخل الوداد وبين بعض اللاعبين الثائرين والمدرب وكذا الجمهور، والذى تسبب فى مثول المهاجم زهير المترجى أمام اللجنة التأديبية كآخر حالة، علمًا بأن رئيس النادى سعيد الناصيرى كان قد اجتمع، للتعرف على ما يجرى وأسباب الخلافات وسوء النتائج، ودراسة إمكانية فسخ الارتباط مع ديسابر.