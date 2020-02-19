شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة جديدة تضرب صن داونز قبل موقعة الاهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 اصابة جديدة تضرب نادي ​صن داونز​ الجنوب افريقي قبل مواجهة ​الاهلي المصري​ في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

Advertisements وتعرض اللاعب موسى ليبوسا مدافع الفريق للاصابة خلال مواجهة امام بلوموفنتين سلتيك في الدوري المحلي. وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة ومدة الغياب. وتعتبر إصابة ليبوسا هي الاصابة الثالثة التي تضرب صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة بعد ثنائي الدفاع ثابيلو مورينا وتيبوجو لانغيرمان وذلك قبل مواجهة الاهلي المصري في 29 شباط الحالي.

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