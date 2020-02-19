هاتيبور يحرز هدف تاريخي لـ اتالانتا في التشامبيونزليغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

احرز لاعب نادي ​أتالانتا​ الايطالي ​هانز هاتيبور​ رقمًا تاريخيًا في مسيرته الكروية، وذلك في المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه امام نظيره ​فالنسيا​ الاسباني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة ​دوري أبطال أوروبا​ لكرة القدم.



وكان اللاعب قد سجل أول هدف في تاريخ أتالانتا في الأدوار الإقصائية بمسابقة التشامبيونزليغ، وذلك في المشاركة الأولى للنادي الإيطالي بتلك المرحلة من البطولة.

وكانت كتيبة المدرب جيان بييرو غاسبيريني قد قدمت مستوى رائع منذ بداية هذا اللقاء، وكان زميله اللاعب جوسيب ايلشيش قد عزز النتيجة محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 42.