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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ دي بروين في الدوريات الخمس الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
تمكن اللاعب الدولي البلجيكي لنادي مانشستر سيتي الانكليزي كيفين دي بروين من تحقيق رقمًا مميزًا، وذلك بعدما صنع هدفًا أمام وست هام يونايتد في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز.
ومنح دي بروين تمريرة حاسمة الى زميله رودري ليحرز الاخير الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 29.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان دي بروين ساهم في 150 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى، حيث سجل 53 هدفًا وصنع 97 آخرين.
واوضحت هذه المصادر ان النجم البلجيكي ساهم في هذه الأهداف مع كل من، تشيلسي، فيردر بريمن، فولفسبورغ والمان سيتي.
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