رقم مميز لـ دي بروين في الدوريات الخمس الكبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

تمكن اللاعب الدولي البلجيكي لنادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​كيفين دي بروين​ من تحقيق رقمًا مميزًا، وذلك بعدما صنع هدفًا أمام ​وست هام يونايتد​ في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من عمر ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

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ومنح دي بروين تمريرة حاسمة الى زميله رودري ليحرز الاخير الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 29.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان دي بروين ساهم في 150 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى، حيث سجل 53 هدفًا وصنع 97 آخرين.

واوضحت هذه المصادر ان النجم البلجيكي ساهم في هذه الأهداف مع كل من، تشيلسي، فيردر بريمن، فولفسبورغ والمان سيتي.