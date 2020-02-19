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رقم مميز لـ دي بروين في الدوريات الخمس الكبرى

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم مميز لـ دي بروين في الدوريات الخمس الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

تمكن اللاعب الدولي البلجيكي لنادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي ​كيفين دي بروين​ من تحقيق رقمًا مميزًا، وذلك بعدما صنع هدفًا أمام ​وست هام يونايتد​ في إطار مواجهات الجولة الـ 26 من عمر ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

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ومنح دي بروين تمريرة حاسمة الى زميله رودري ليحرز الاخير الهدف الاول لفريقه في الدقيقة 29.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان دي بروين ساهم في 150 هدفًا في الدوريات الخمس الكبرى، حيث سجل 53 هدفًا وصنع 97 آخرين.

واوضحت هذه المصادر ان النجم البلجيكي ساهم في هذه الأهداف مع كل من، ، فيردر بريمن، فولفسبورغ والمان سيتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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