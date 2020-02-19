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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يراقب فان دي بيك في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ينوي إستغلال تواجد الهولندي دوني فان دي بيك مع نادي أياكس أمستردام، في إسبانيا، غدًا الخميس لمواجهة خيتافي، من أجل مُشاهدته عن كثب.
وأوضحت الصحيفة، أنّ كشافي النادي الملكي، سيتواجدون في المباراة، من أجل مشاهدة فان دي بيك، وتقديم تقارير لبيريز.
ويحل أياكس ضيفًا على خيتافي، مساء غد الخميس، على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.
وإرتبط فان دي بيك بالانتقال إلى الملكي، مُنذ الصيف الماضي، بعد التوصل لاتفاق معه لكن النادي قرر تأجيل الصفقة لصيف 2020.
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