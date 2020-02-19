ميسي يعلق على أزمة برشلونة الأخيرة ويؤكد: أشتاق لروساريو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني عن سعادته في النادي الكتالوني مؤكداً أنه يعتبر البارسا بيته.



و قال ميسي في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية مساء اليوم الأربعاء : أعشق برشلونة على الرغم من أني أفتقد روساريو بشدة.

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و أضاف ليو مؤكداً : برشلونة بيتي ، عشت هنا أكثر مما عشت في الأرجنتين، أحب برشلونة وأحب الحياة التي أحياها بشدة.

و استطرد ميسي : نعيش حياة عادية جدا، أحب الروتين في حياتي الاحترافية والشخصية أيضا.

و بخصوص قصة الشركة التي تعاقدت معها الإدارة لتلميع صورتها قال : إنه شيء غريب ولا أدري إن كان حقيقيا أم لا ، كل شيء سيتضح فيما بعد.

و أكمل ليو : الرئيس بارتوميو نفى لنا كل شيء مثلما قال في المؤتمر الصحفي ولا يمكن أن أقول أكثر من ذلك.