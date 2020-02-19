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تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة لايبزج في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة لايبزج الألماني مساء اليوم الأربعاء.

و يحل لايبزج ضيفا ثقيلا على توتنهام المتألم من كثرة الإصابات بعد انضمام هيون مين سون لمستشفى السبيرز وغيابه عن الفريق في فترة حساسة من الموسم.

و تأتي المباراة في اطار منافسات الذهاب بدور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا و ستقام المباراة في ملعب توتنهام الجديد.

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و جاء تشكيل توتنهام الرسمي على النحو التالي :

في حراسة المرمى : هوجو لوريس.

في خط الدفاع : سيرجي أورييه، توبي ألديرفيريلد، دافينسون سانشيز، دافيز.

في خط الوسط : هاري وينكس ، جيدسون ، جيوفاني لو سيلسو.

في خط الهجوم : ديلي آلي ، بيرجوين ولوكاس مورا.

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