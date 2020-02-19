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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة توتنهام الرسمية لمواجهة لايبزج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة لايبزج الألماني مساء اليوم الأربعاء.
و يحل لايبزج ضيفا ثقيلا على توتنهام المتألم من كثرة الإصابات بعد انضمام هيون مين سون لمستشفى السبيرز وغيابه عن الفريق في فترة حساسة من الموسم.
و تأتي المباراة في اطار منافسات الذهاب بدور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا و ستقام المباراة في ملعب توتنهام الجديد.
و جاء تشكيل توتنهام الرسمي على النحو التالي :
في حراسة المرمى : هوجو لوريس.
في خط الدفاع : سيرجي أورييه، توبي ألديرفيريلد، دافينسون سانشيز، دافيز.
في خط الوسط : هاري وينكس ، جيدسون ، جيوفاني لو سيلسو.
في خط الهجوم : ديلي آلي ، بيرجوين ولوكاس مورا.
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