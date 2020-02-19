شكرا لقرائتكم خالد الغندور: شريف إكرامى يتحدث برقى عن السوبر المصري بين الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، هناك فارق بين من يكتب عبر السوشيال ميديا لمداعبة مشاعر الجمهور، ولكن شريف إكرامي لاعب مثقف خريج كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، وكان سيصبح سفيرًا ولكن أصبح لاعب كرة ووالده أعظم حارس في مصر .

و علق خالد الغندور على تصريح شريف إكرامى عن مباراة السوبر المصرى، والتي جاء نصه كالتالى :" " السوبر بطولة شرفية تزيد قيمتها بوجود الزمالك منافسا للاهلى "، قائلًا:" كلام محترم و شريف يتحدث برقى، وهناك من يختلف ثقافتهم عكس ثقافة شريف اكرامى".

وتقام مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، في السابعة مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات .