شكرا لقرائتكم خالد الغندور: البواب كلمة لا تعيب أحد ولكن نفسى أفهم يعني إيه "بليلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، البعض لديهم ثقافة ضعيفة جدًا، وكل مايطلق على الزمالك أنهم بوابين لايعيب أحد، وأشار إلى أنه كان يسكن هو وعصام الحضرى في عمارة واحدة وكان البواب أهلاوى متعصب وكانت علاقتى به جيدة .

و أضاف خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، والمذاع عبر فضائية "الزمالك"، البوابين ناس محترمين جدًا البواب كلمة لا تعيب أحد، وهذه مهن محترمة وشريفة .

و الغندورعلق على ما قاله أحد جماهير الأهلى والذى وجه الاعتذار لجماهير الزمالك بعد أن قال عليهم "بوابين و بتوع بليلة"، قائلًا:" كلمة بليلة انا مش مفهومة ومين طلعها و ايه معناها وهل هي نوع من التقليل من الزمالك، وحاجة بلا معنى على السوشيال ميديا و الشباب بيرددوها ورا بعض اى حاجة في اى حاجة ".

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وتقام مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، في السابعة مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات .