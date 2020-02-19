شكرا لقرائتكم خالد الغندور: قدامى الأهلى والزمالك شكلهم متفقين على النتيجة 3/3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، على نتيجة المباراة التي أقيمت بين قدامى الأهلى والزمالك في الصالة المغطاة بنادى الجزيرة الاماراتى قائلًا:" المباراة انتهت بنتيجة 3/3 وشكلهم متفقين على هذه النتيجة".

وأضاف الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قائلًا:" ي أوزان زادت شويتين مش شوية، وكان في روح عالية بين قدامى الأهلى والزمالك كما ارتدت لاعبى الزمالك قمصان الأهلى والعكس، و هذه رسالة لجمهورنا الاهلى والزمالك و نتمنى ان تكون مباراة جيدة بين الفريقين ".

تعادل الاهلي والزمالك بنتيحة 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالإمارات احرز للزمالك محمد ابو العلا و جمال حمزة بينما احرز للاهلي محمد شوقي و خالد بيبيو و عادل مصطفي.

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نال حازم امام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تحية خاصة من جماهير الاهلي خلال مباراة قدامي اللاعبين المقامة حاليا باستاد الجزيرة بالإمارت وبادلهم حازم التحية.

مثل فريق الاهلي امير عبد الحميد و احمد حسن و وشيتوس و محكد شوقي و خالد بيبيو و محخد فاروق وعادل مصطفي و هشام حنفي بينما مثل الزمالك لاعبين جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي .

شهدت مباراة قدامى الاهلى والزمالك بالصالة المغطاه بنادي الجزيرة هتافات قويه بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر اقامة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك على ملعب الجزيرة غدا