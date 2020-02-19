شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كارتيرون حائر بين أوناجم وزيزو في تشكيلة الزمالك ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، حائر بين محمد اوناجم وأحمد سيد زيزو للدخول في التشكيلة الأساسية لمباراة السوبر المصري غير ذلك سيخوض اللقاء بنفس تشكيل السوبر الإفريقي امام الترجى والتي حقق فيها الفوز بنتيجة 3/1 .

وأضاف الغندور خلال تقديمه برنامج "زملكاوى"، المذاع عبر فضائية "الزمالك"، ان الزمالك سيخوض المباراة أمام الأهلي بالزي الأزرق بالكامل، وحارس المرمى بالزي الأصفر .

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و أشار الغندور قائلًا:" كارتريون كان مدير فنى للأهلي حتى يناير 2019، و هو يحفظ طريقة لعب الكثير من لا عبى الأهلي " .

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى السابعة من مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات .