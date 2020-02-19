شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يعقد اجتماعًا خلال ساعات لدراسة مصير إيهاب جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى اجتماعًا خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل دراسة مصير إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول، عقب الخسارة من المقاولون العرب بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليتأهل ذئاب الجبل لدور ربع النهائى وملاقاة الاتحاد السكندري.

من جانبه أعرب طارق هاشم عضو مجلس الإدارة، عن حزنه من الخسارة التى تعرض لها الفريق، مؤكدًا إن لأول مرة يستطيع المقاولون هزيمة الفريق البورسعيدى بالأربعة، بخلاف الأداء المحزن وغياب الروح والحماس لدى اللاعبين.

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أضاف عضو المصرى فى تصريحات إذاعية، أن المجلس سيجتمع لتحديد مصير إيهاب جلال، خاصة وأن الفريق يرتبط بمواجهة هامة أمام نهضة بركان المغربى فى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزًا عريضًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 أحرز رباعية المقاولون العرب، شكرى نجيب فى الدقيقة 22 من تسديدة صاروخية سكنت شباك المصرى البورسعيدى، ثم أضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 41 عقب مراوغة شكرى نجيب لدفاع المصرى وحارس مرماه ثم مرر الكرة لعصام وسجل منها الهدف الثانى، ثم نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 68 بخطأ من حارس مرمى الفريق البورسعيدى، وفى اللحظات الأخيرة من المباراة أحرز معروف يوسف الهدف الرابع بعد تمريرة سحرية من أيمن حفنى.