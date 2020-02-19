شكرا لقرائتكم نقل سعد محمد لاعب الزمالك المُصاب بالسرطان لمستشفى خليفة ووالده يطمئن على حالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد والد سعد محمد، لاعب نادى الزمالك لفريق مواليد 2000، المُصاب بالسرطان، أن نجله تم نقله إلى مستشفى خليفة الدولى، بمدينة أبو ظبى، حيث يتواجد اللاعب مع بعثة الأبيض لحضور مباراة فريقه مع الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة من مساء الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى، بالإمارات.

أضاف والد سعد محمد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حالته الآن بخير، مضيفًا أنه توصل مع نجله عبر الهاتف واطمأن على حالته الصحية، مُطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى مباراة السوبر المصرى، قد استقبل سعد محمد، فى مطار أبو ظبى فور وصوله لحضور المباراة، وذلك بعدما قام تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعوته للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى.

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كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.