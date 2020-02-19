شكرا لقرائتكم منصور بن مشعل يطالب الأهلاويين بنقاط الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي أهلي جدة، لاعبي الفريق بتحقيق نقاط مباراة الفتح التي ستقام نهاية الأسبوع الجاري من أجل مواصلة الضغط على فرق الصدارة.
ويلتقي أهلي جدة مع ضيفه الفتح يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيكون المدرب السعودي مازن بهكلي مسؤولاً عن الفريق في لقاء الفتح بعدما قاد الأهلي إلى الفوز على استقلال طهران آسيوياً بهدفين مقابل هدف.
ويحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال، بينما يحل الفتح في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن مشعل يطالب الأهلاويين بنقاط الفتح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.