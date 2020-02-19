خضيرة يعود إلى تدريبات يوفنتوس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الألماني الدولي السابق سامي خضيرة يوم الأربعاء عودته إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.
وكتب خضيرة "32 عاما" على "تويتر" :عودة إلى الفريق، وكان اللاعب قد خضع لعملية جراحية في الركبة في مطلع ديسمبر الماضي.وأضاف خضيرة: كم افتقدت هذا الإحساس.
وحسب ما أعلنه النادي متصدر جدول الدوري الإيطالي، تدرب خضيرة الفائز مع منتخب المانيا ببطولة كأس العالم 2014، مع الفريق بعد ظهر الثلاثاء.
ويواجه يوفنتوس سبال يوم السبت المقبل في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
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