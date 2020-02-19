لأول مرة في مصر .. تقنية «VAR» في مباراة الإسماعيلى وبيراميدز

ستظهر تقنية الفيديو “VAR” لأول مرة في مصر خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية في إطار منافسات دور الــ16 لبطولة كأس مصر، تمهيدًا لاختبارها قبل الاعتماد بشكل رسمي وذلك بحسب ما نشرته أخبار اليوم.

وأضافت أخبار اليوم أن ستاد الإسكندرية، تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو المساعد خلال اللقاء المذكور على سبيل الاختبار.

وتأتي تجربة التقنية في المباراة من الاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لبدء استخدام التقنية في مباريات الدوري بداية من الدور الثاني.