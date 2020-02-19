السوبر المصري بمباراة تجريبية لـ VAR اليوم

اقيمت مساء اليوم الأربعاء مباراة تجريبية بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، لمباراة السوبر المصري، على ملعب الجزيرة في أبو ظبي، من أجل تطبيق تقنية الفيديو الـ VAR، بقرار من أجرت اللجنة المُنظمة، حيث من المقرر اقامتها غد الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبي بالإمارات.

كما تقرر أن يدير لقاء السوبر كلا من الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، ويعاونه ماجنوس لاندبرج مساعدًا أول، وكيم توماس مساعدًا ثانيًا، وتورى هانسن حكمًا رابعًا.

ويسعي كلا من الأهلي والزمالك للفوز بلك المباراة الهامة، والتتويج بلقب السوبر المصرى، حيث يمتلك المارد الأحمر بين بطولاته 11 لقب سوبر محلى فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.