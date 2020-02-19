مجمد شوقي يشيد بتنظيم مباراة السوبر المصري

قامت مساء اليوم الأربعاء اللجنة المُنظمة لمباراة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك، فى أبو ظبى، مباراة تجريبية على ملعب الجزيرة الذى سيستضيف مباراة القمة، لتطبيق تقنية الفيديو الـ VAR، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية بالسوبر المصري، بتمام الساعة السابعة بين القطبين فى السابعة من مساء غد الخميس.

ومن جانبه أشاد محمد شوقي نجم النادي الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر، بأن مباراة السوبر والتي من إقامتها بملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الرياضية، غدا الخميس الموافق 20\2\2020، بتنظيم المباراة وبأداء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

كما أشار أن أولي مبارياته مع الأهلي كانت فى مباراة السوبر المصري والتي حسمها الأهلي بضربات الترجيح وأنها واحدة من أهم المباريات الفارقة عنده، وتابع انه بالنسبة للاعب اليو ديانج نجم خط وسط الأهلي قال انه لاعب مميز مؤكدا أنه عليه الاستمرار في تقديم مستويات فنيه عاليه.