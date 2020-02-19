شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون أليو بادجي مفاجأة فايلر في مباراة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحشد السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أسلحته، لمواجهة الزمالك في قمة السوبر المصري والتي تقام في تمام السابعة مساء الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات بين الأهلي بطل دوري الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس.

واعتادت الجماهير الأهلاوية على مفاجآت رينية فايلر في تشكيل الفريق الأحمر، منذ توليه المسئولية الفنية مع انطلاق الموسم الجاري، فلم يعرف الأهلي تشكيلاً ثابتاً في أكثر من مركز، باستثناء مركزي حراسة المرمى ولاعبا وسط الفريق، حيث مال فايلر للاعتماد على محمد الشناوي وعمرو السولية وأليو ديانج بشكل أساسي.

في سوبر الأهلي والزمالك السابق والذي أقيم في 20 سبتمبر عام 2019، وانتهى بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المهمة المحلية الأولى لفايلر، أجرى السويسري تعديلاً على خط الهجوم الأحمر بالدفع بآجاي في مركز المهاجم الصريح في ظل امتلاكه لمهاجمين مثل أزارو وصلاح محسن ومروان محسن، إلا أن آجاي كان أحد نجوم اللقاء وسجل هدفين في فوز الفريق الأحمر وأضاف حسين الشحات هدفاً واحداً.

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وبشكل عام في هجوم النادي الأهلي يميل فايلر إلى اتباع سياسة التدوير ، فتارة يعتمد على مروان محسن، وتارة أخرى يفضل الدفع بجونيور آجاي في هذا المركز، ومؤخراً بدأ السويسري يدخل الوافد الجديد أليو بادجي في هجوم الفريق.

بادجي قد يكون المفاجأة في السوبر المرتقب، خاصة وأن اللاعب قدم مستوى مقبول مع الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها مع الفريق الأحمر، والتي بلغت 3 لقاءات، جاءت بواقع مباراة واحدة في الدوري العام، ولقاءين في دوري أبطال أفريقيا منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي يناير الماضي، واستطاع بادجي أن يسجل هدفاً ويصنع آخر.