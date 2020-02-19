شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 19 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مباراة تجريبية لـ VAR اليوم قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى و الفريقان يختتمان أستعدادتهم للقاء الغد . مباراة تجريبية لـ VAR اليوم قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى الاهلي والزمالك يتعادلان 3/3 في الودية الاستعراضية بالإمارات شاهد الزى الرسمى لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدا شاهد آخر تدريب للأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر التركيز وتألق حراس المرمى أهم ملامح المران الأخير للزمالك قبل السوبر Advertisements محمد عبد الغنى يغيب عن الزمالك فى مواجهة الأهلى بالسوبر المصرى المقاولون يكتسح المصري برباعية ويتأهل لملاقاة الاتحاد بربع نهائى كأس مصر لأول مرة.. الـ" VAR " يظهر في مباراة الإسماعيلى و بيراميدز بإستاد الإسكندرية الكاف يعلن رسميا تشكيل لجنة الحكام وعبد الفتاح عضوا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 19 / 2 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.