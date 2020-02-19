سوبر كورة.. شاهد كيف سخرت جماهير الأهلى من الزملكاوية في قمة النجوم القدامى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة المنافسات الدائمة بين الجمهورين، شهدت مباراة قدامى الأهلى والزمالك، على هامش السوبر المصرى، هتافات ساخرة من جانب جماهير الأهلى ضد جماهير الأبيض.

ورصدت عدسة "سوبر كورة" الهتافات المعادية من جانب جماهير الأهلى، في مباراة نجوم القطبين القدامى.

ومثل فريق الأهلى أمير عبد الحميد وأحمد حسن وشيتوس ومحمد شوقى وخالد بيبو، ومحمد فاروق، وعادل مصطفى و هشام حنفى بينما مثل الزمالك جمال حمزة وأسامة نبيه وأسامة حسن ومحمد أبو العلا ومدحت عبد الهادى.

Advertisements

وشهدت مباراة قدامى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة بنادى الجزيرة هتافات قوية بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر اقامة مباراة السوبر بين القطبين على ملعب الجزيرة غدا.

وكان عدد من نجوم الأهلى والزمالك السابقين، قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلى أبو ظبى الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامى الأهلى والزمالك اليوم الأربعاء ، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها

غدا.

ويشارك فى المباراة كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.