شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدحت شلبى يقود 3 مذيعين للتعليق على مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة أون سبورت، عن اسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى، المقرر لها فى السابعة مساء غدًا الخميس، على استاد محمد بن زايد فى الإمارات، لأربعة مذيعين سيتم توزيعهم عبر شاشتى أون وتايم سبورت.

ويأتى المعلق والإعلامى مدحت شلبى على رأس المعلقيين على قمة السوبر بين قطبى الكرة المصرية، كما سيعلق كلاً من بلال علام وأيمن الكاشف ومحمد الكوالينى على اللقاء، وذلك فى إطار حرص إدارة القناة على توفيير كافة الأذواق للمشاهدين.

وأيضا على إذاعة أون سبورت تم تخصيص المعلق مؤمن حسن.

وفى الوقت نفسه خصصت قناة أبوظبي الرياضية ثلاثة معلقين لإذاعة المباراة وهم ، فارس عوض ، على سعيد الكعبي ، عصام عبده .

فيما يعلق على اللقاء عبر إذاعة الشباب والرياضة طارق الأدور.

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جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.