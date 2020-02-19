شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يهزم وادى موسى الأردني 3/0 في البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفني حسام عبد العزيز على نظيره وادى موسى الأردني بنتيجة 3/0 في إطار أولى مبارياته بالبطولة العربية التي تستضيفها مصر و إنطلقت اليوم على الصالة المغطاه بإستاد القاهرة و المقاولون العرب.

وأقيم حفل إفتتاح البطولة في السابعة مساءا قبل لقاء الزمالك مع وادى موسى الأردني ضمن منافسات المجموعة الرابعة بحضور.

و تشهد منافسات غدا لقاءات بين كلا من ، بنى ياس الإماراتى مع وادى موسى الأردنى و السيب العمانى مع خيبل اليمنى و أساريا الليبى مع الأهلى و غاز الجنوب العراقى مع الزمالك و الخدمات الفلسطينى مع شباب الأهلى الإماراتى و الهلال الليبى مع الأهلى البحرينى .

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جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى ، بينما يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

ضمت قائمة الزمالك، كلا من أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى وأحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

بينما وضمت قائمة الأهلى، كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.