شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تنزل الملعب لالتقاط الصور مع نجوم الاهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة الاستعراضية بين نجوم القدامي في الاهلي والزمالك ، بنزول إلي الملعب لالتقاط الصور مع نجوم الفريقين .

تعادل الاهلي والزمالك بنتيحة 3/3 في المباراة الودية التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد الجزيرة بالامارات احرز للزمالك محمد ابو العلا و جمال حمزة بينما احرز للاهلي محمد شوقي و خالد بيبيو و عادل مصطفي.

نال حازم امام نجم الزمالك ومنتخب مصز السابق تحية خاصة من جماهير الاهلي خلاب مباراة قدامي اللاعبين المقامة حاليا باستاد الجزيرة بالامارت وبادلهم حازم التحية.

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مثل فريق الاهلي امير عبد الحميد و احمد حسن و وشيتوس و محكد شوقي و خالد بيبيو و محخد فاروق وعادل مصطفي و هشام حنفي بينما مثل الزمالك لاعبين جمال حمزة واسامة نبيه واسامة حسن ومحمد ابو العلا ومدحت عبد الهادي

شهدت مباراة قدامى الاهلى والزمالك بالصالة المغطاه بنادي الجزيرة هتافات قويه بين الجمهورين وذلك قبل مباراة السوبر المقرر اقامة مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك على ملعب الجزيرة غدا

وكان قد توجه صباح اليوم عدد من نجوم الأهلى والزمالك إلي أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء ، ضمن الأجواء الاحتفالية بمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها

غدا.

ويشارك في المباراة كل من حازم امام ومحمد فضل وأحمد عبد الله وأيمن يونس وطارق مصطفى.