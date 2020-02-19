مدحت شلبي معلقا على مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: يعلق مدحت شلبي على مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. واتفق شلبي مع إدارة قنوات أون سبورت للتعليق على المباراة، عبر إحدى القنوات الصوتية للأربعة معلقين المنتظر أن يقوموا بالتعليق على اللقاء. ويعلق على المباراة أيمن الكاشف، ومحمد الكواليني، وبلال علام، ومدحت شلبي. Advertisements وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء الخميس، حيث تنقل عبر قناتي أون سبورت، وأبو ظبي الرياضية. وتوج الأهلي ببطولة الدوري، فيما توج الزمالك ببطولة الكأس، ليلتقيا في سوبر 2018 - 2019 للمرة السابعة في تاريخهما. وسبق أن فاز الأهلي في 5 مواجهات، فيما فاز الزمالك في مباراة وحيدة.

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