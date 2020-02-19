مرجان لمصراوي: تلقينا موافقة بمواجهة صندوانز في استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنهم تلقوا موافقات رسمية على إقامة مباراتهم أمام نظيرهم صندوانز الجنوب أفريقي على استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صندوانز في السادسة من مساء اليوم السبت الموافق 29 فبراير ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مرجان، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"الأمر أصبح رسمي وسنخوض اللقاء في استاد القاهرة وأخطرنا الاتحاد الأفريقي بذلك".

وأتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن الموافقة تضمنت إقامة مباراة صندوانز بحضور 30 ألف مشجع.