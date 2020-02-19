محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنهم تلقوا موافقات رسمية على إقامة مباراتهم أمام نظيرهم صندوانز الجنوب أفريقي على استاد القاهرة.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صندوانز في السادسة من مساء اليوم السبت الموافق 29 فبراير ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف مرجان، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"الأمر أصبح رسمي وسنخوض اللقاء في استاد القاهرة وأخطرنا الاتحاد الأفريقي بذلك".
وأتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن الموافقة تضمنت إقامة مباراة صندوانز بحضور 30 ألف مشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر مرجان لمصراوي: تلقينا موافقة بمواجهة صندوانز في استاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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