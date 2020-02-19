إسماعيل يوسف: طارق حامد يستحق قيادة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: اعتبر إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك طارق حامد لاعب الفريق الأبيض لديه مواصفات تؤهله لحمل شارة القيادة في الفترة المقبلة. وفي نقاش عبر فضائية "أبوظبي الرياضية" حول شارة القيادة قال إسماعيل يوسف :"يجب أن يتغير العُرف السائد بمنح شارة القيادة لأقدم لاعب في الفريق". Advertisements ويحمل محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الوقت الحالي شارة قيادة نادي الزمالك، ويأتي خلفه اللاعب حازم إمام الظهير الأيمن. وأضاف يوسف :"كسر قاعدة منح الشارة للاعب الأقدم يحتاج لعدة أمور بينها أن يتم اتخاذ قرار قائد الفريق قبل بداية الموسم وليس منتصفه". وأنهى يوسف :"طارق حامد هو اللاعب رقم واحد بالنسبة لي الذي يمكنه حمل شارة القيادة، خاصة بعد النداء للاعبي فريقه بعد استقبال هدف التعادل أمام الترجي وحثهم على العودة في ظل احتفالات لاعبي الترجي بالهدف".

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