إسماعيل يوسف: مرتضى منصور لا يتدخل في القرارات الفنية لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأنهم لا يتدخلون في عمل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بداية من مرتضى منصور حتى أخر مسئول.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحاته اليوم الأربعاء لقناة "أبو ظبي الرياضية" الفضائية: "لا أحد يتدخل في عمل باتريس كارتيرون بداية من رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور."

وتابع: "مرتضى منصور لا يتدخل في أي أمور فنية تتعلق بالفريق، ويترك القرار النهائي إلى المدير الفني ليديره بالشكل المناسب."

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وتحدث عن حافز المدير الفني قبل مواجهته مع الأهلي: "جزء من الحوافز التي يرغب في اشباعها هو الفوز على فريقه السابق، لكن هناك أيضًا الرغبة في نجاح الفريق والفوز بثاني بطولة خلال أسبوع، وهذا الجانب الأهم."

وأضاف: "كارتيرون يقوم بعمل كبير، ويشرف بنفسه على التدريبات التي يخوضها الفريق في الصباح مع جهازه المعاون."

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري غدًا الخميس.